Umweltschutz: 23 US-Bundesstaaten klagen für umweltfreundlichere Autoabgasregeln

Kalifornien will sein Recht auf Festlegung von Autoabgas-Grenzen vor Gericht verteidigen. Gemeinsam mit 22 weiteren US-Bundesstaaten, dem Hauptstadtbezirk District of Columbia und zwei Städten reichte Kalifornien am Freitag Klage gegen den Versuch der US-Umweltbehörde EPA ein, Kalifornien das Recht zu nehmen, eigene Standards für Treibhausgasemissionen festzusetzen.