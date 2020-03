Unter Quarantäne im Land der Inkas, Teil 2 Jetzt darf kein Tourist mehr auf die Straße

Heute ist Tag vier in meinem peruanischen Corona-Arrest. Mit meiner Frau und 13 weiteren Mitreisenden stehen wir in einem Hotel in Cusco unter Quarantäne. Und keine Frage: Unsere Lage verschärft sich. Schon seit gestern durften wir – wie alle Peruaner – auf Anordnung der Regierung zwischen 20 Uhr und 5 Uhr das Haus auch mit guter Begründung nicht mehr verlassen. Und die Ordnungsmacht lässt bei der Eindämmung von Corona nicht mit sich spaßen. In Lima wurde ein nächtlicher Fußgänger von einem Großaufgebot an Polizei überwältigt und mitgenommen.