US-Kongress: Neu gewählter US-Abgeordneter gibt Lügen über Lebenslauf zu

„Es tut mir leid“. Vergangene Woche hatte erstmals die „New York Times“ Zweifel an der Lebensgeschichte geweckt, die der 34-jährige Republikaner in seinem Wahlkampf aufgetischt hatte. So hatte er behauptet, ein Diplom am Baruch College in New York erlangt zu haben. Auf Nachfrage teilte die Hochschule jedoch mit, dass sie das nicht bestätigen könne.