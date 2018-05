US-Präsident: Chinesische Bank bietet Treffen mit Trump an – für 150.000 US-Dollar

Der chinesische Konzern war zuletzt in Bedrängnis geraten. ZTE ist einer der größten Smartphone-Hersteller in China und beschäftig dort rund 75.000 Mitarbeiter. Durch die US-Sanktionen ist der Konzern in eine schwere Krise gestürzt. Zuletzt verkündete ZTE sogar, die Smartphone-Produktion müsse eingestellt werden, nachdem das US-Handelsministerium amerikanischen Firmen wie Intel oder Qualcomm verboten hatte, für sieben Jahre Bauteile und Software an ZTE zu liefern. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, gegen Iran-Sanktionen verstoßen zu haben.