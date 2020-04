US-Präsident Donald Trump ernennt McEnany zur neuen Sprecherin des Weißen Hauses

Aus dem Verteidigungsministerium komme zudem Alyssa Farah, die als strategische Kommunikationsdirektorin einsteige, hieß es am Mittwoch in einer Stellungnahme der Regierungszentrale. McEnany folgt damit auf Stephanie Grisham, die den Posten am Dienstag nach weniger als einem Jahr verlassen hatte, um als Stabschefin für First Lady Melania Trump zu arbeiten.