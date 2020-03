US-Republikaner: Trump hat alle Delegiertenstimmen für zweite Präsidentschaftskandidatur

US-Präsident Donald Trump ist jetzt auch den Zahlen nach unumstrittener Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei für die Wahlen im November. Trump, der keinen ernsthaften Gegenkandidaten hatte, erreichte mit seinen Siegen in den Vorwahlen von Florida und Illinois am Dienstag nach Zählung der Nachrichtenagentur AP mehr als jene 1276 Delegiertenstimmen, die für seine Nominierung notwendig sind. Als sein voraussichtlicher Gegenkandidat kristallisierte sich immer mehr Joe Biden heraus, der am Dienstag ebenfalls in Florida und Illinois gewann.