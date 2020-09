US-Wahlen: Ungarns Ministerpräsident Orban: Kämpfe für einen Sieg Trumps

Weltweit versuche eine liberale Elite, Europas christliche Konservative zu zerstören. Mit Blick auf die nächste Parlamentswahl in Ungarn in zwei Jahren schrieb er: „Sie bereiten sich für einen entscheidenden Kampf im Jahr 2022 vor, unterstützt von den internationalen Medien, Brüsseler Bürokraten und als Organisationen der Zivilgesellschaft getarnten Nicht-Regierungsorganisationen“, so Orban. „Es wird Zeit, dass auch wir uns sammeln.“