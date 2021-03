USA: Biden will Billionen Dollar für Infrastruktur und Bildung ausgeben

US-Präsident Joe Biden arbeitet an einem Ausgabenpaket mit einem Umfang von drei Billionen Dollar (2,5 Billionen Euro). Das Geld soll in Infrastruktur, Bildung und bezahlte Elternzeit fließen. Biden traf am Montagabend mit demokratischen Senatoren zusammen. Die vorgeschlagene Gesamtsumme von drei Billionen Dollar solle der Förderung der Wirtschaft und der Lebensqualität dienen, sagte eine mit den Möglichkeiten vertraute Person.