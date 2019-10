USA China bezichtigt Pence nach Äußerungen zu Hongkong der Lüge

Pence hatte sich am Donnerstag in einer Rede hinter die Demonstranten in Hongkong gestellt, die seit Monaten teils mit Gewalt fordern, dass China seinen Einfluss auf die Sonderverwaltungszone zurückschraubt. Pence sagte, China habe in den vergangenen Jahren zunehmend in die Belange Hongkongs eingegriffen und sei an Maßnahmen beteiligt, die die Rechte und Freiheiten der dortigen Bürger einschränkten. „Wir stehen zu euch“, sagte Pence an die Demonstranten gerichtet. „Wir rufen euch auf, den Weg gewaltfreier Proteste weiter zu gehen.“