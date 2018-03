USA: Trump-Freund kündigt weitere Personalwechsel im Regierungsapparat an

Palm BeachUS-Präsident Donald Trump rechnet nach Angaben eines langjährigen Vertrauten noch mit einer oder zwei größeren Personalveränderungen in seinem Stab. Der Chef der konservativen Nachrichtenwebseite Newsmax, Chris Ruddy, sagte am Sonntag in der ABC-Sendung „This Week“, er habe mit Trump gesprochen und sei über die Pläne unterrichtet worden. Das Weiße Haus habe angedeutet, dass Kriegsveteranenminister David Shulkin „sehr bald“ seinen Platz räumen werden, so Ruddy.