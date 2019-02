 Venezuela: Guaidó kündigt Rückkehr nach Venezuela an

BogotáVenezuelas selbst ernannter Übergangspräsident Juan Guaidó hat trotz der Gefahr, festgenommen zu werden, eine baldige Rückkehr in sein Land angekündigt. „Ich bin diese Verpflichtung nicht eingegangen, um sie außerhalb Venezuelas zu erfüllen“, sagte er in einem in der Nacht zum Mittwoch auf Twitter veröffentlichten Video.