Vereinte Nationen: UN können Mitarbeiter im November möglicherweise nicht bezahlen

„Die Organisation ist gefährdet, ihre liquiden Reserven bis zum Ende des Monats aufzubrauchen, und bei Zahlungen an Mitarbeiter und Lieferanten in Verzug zu geraten.“ 129 der 193 Mitgliedsstaaten hätten ihre diesjährigen Zahlungen in Höhe von zusammen fast zwei Milliarden Dollar für 2019 schon geleistet, alle anderen rief Guterres dazu auf, das so bald wie möglich zu tun.