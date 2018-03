Verhandlungen: EU und Großbritannien nähern sich bei Brexit-Übergangsphase an

Entscheidend sei eine Vereinbarung beim EU-Gipfel Ende nächster Woche, sagte Davis der BBC. „Das ist mir wichtiger, als ein paar Monate hin oder her.“ Man sei aber noch mitten in den Verhandlungen. Am Sonntag will Davis selbst nach Brüssel reisen und am Montag EU-Chefunterhändler Michel Barnier treffen.