Wie China die USA noch bestrafen könnte

Zwei Aspekte sprechen jedoch gegen eine solche Strafaktion Chinas. Erstens schösse sich Peking ins eigene Bein. Denn umfangreiche Verkäufe von US-Anleihen drückten deren Kurse stark nach unten und schmälerten so den Wert des restlichen Portfolios an US-Staatsanleihen in Händen Pekings. Zweitens ist die Bedeutung Chinas als Finanzier des amerikanischen Staatshaushalts trotz der Verdreifachung des Anleihebestands in den vergangenen Jahren gesunken. Denn andere Investoren haben ihre Bestände noch stärker ausgeweitet, allen voran die US-Notenbank Fed, die im Rahmen ihrer Krisenstrategie nach der Lehman-Pleite in großem Stil US-Staatsanleihen erworben hat.