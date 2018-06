Verkehrspolitik: Londons Bürgermeister will Diesel- und Benziner-Verkaufsstopp zehn Jahre früher

Zusammen mit weiteren Maßnahmen werde ein früheres Verkaufsverbot die Luft und damit die Gesundheit der Briten erheblich verbessern, warb der Politiker von der oppositionellen Labour-Partei. Die konservative Regierung von Premierministerin Theresa May will in Kürze Einzelheiten ihres Plans vorlegen, mit dem der Vertrieb von Diesel-Autos und Benzinern bis 2040 untersagt werden soll. Unklar ist, ob das auch für Hybrid-Modelle gilt, in denen Verbrennungs- und Elektromotoren kombiniert werden.