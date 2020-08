Vermuteter Wahlbetrug EU erwägt neue Sanktionen gegen Belarus

Nach der Wahl am Sonntag brachen in Belarus landesweite Proteste aus, bei der es auch am dritten Abend in Folge wieder viele Festnahmen gegeben hat. In sozialen Medien gab es Berichte, wonach Sicherheitskräfte erneut brutal gegen friedliche Demonstranten vorgingen. Im Nachrichtenkanal Telegram wurden Videos veröffentlicht, die zeigen, wie Uniformierte Zivilisten verprügeln und treten. Wie viele Menschen in Polizeigewahrsam kamen, war unklar.