Verzicht auf „Überregulierung“ Trump-Regierung beschneidet Obamas Klimaplan

In dem nun vorgestellten Papier unter der Bezeichnung „Affordable Clean Energy Rule“ (ACE) werden Vorschläge gemacht, die grundsätzlich ebenfalls zu einer Reduzierung des Treibhausgas-Ausstoßes führen sollen. Das Volumen komme einer Reduzierung des Autoverkehrs um 5,3 Millionen Fahrzeuge gleich. Die Stromerzeugung soll bis 2025 damit ihren CO2-Ausstoß um 34 Prozent im Vergleich zum Niveau des Jahres 2005 senken. Der Clean Power Plan hatte von einer Reduzierung um das Äquivalent von 160 Millionen Fahrzeugen gesprochen.

Die US-Öffentlichkeit hat nun 60 Tage Zeit, um Bedenken gegen die vorgeschlagenen Regeln vorzubringen. Trump wollte am Dienstagabend (Ortszeit) in einer Rede im Kohle-Staat West Virginia dazu Stellung nehmen.