Vor Kongresswahlen Mann wegen Anschlagsplänen in Washington festgenommen

WashingtonDie US-Polizei hat einen Mann festgenommen, der sich am Tag der Kongresswahlen in der Hauptstadt Washington in die Luft sprengen wollte. Er habe auf diese Weise Aufmerksamkeit auf seine politischen Überzeugungen lenken wollen, sagte der 56-Jährige bei seiner Festnahme, wie der Sender NBC am Mittwoch (Ortszeit) berichtete.