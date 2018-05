Vorbereitung auf den Friedensgipfel: US-Außenminister Pompeo ist auf dem Weg nach Nordkorea

Als Ort des Treffen hatte Trump Ende April via Twitter das Haus des Friedens an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea vorgeschlagen. Vor kurzem hatte an diesem Ort das historische Treffen zwischen Nord-und Südkorea stattgefunden. Die jahrelang verfeindeten Staaten haben dabei die vollständige nukleare Abrüstung beschlossen.