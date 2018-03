Vorbild für Deutschland?: Warum Justin Trudeaus Staatshaushalt als „feministisch“ bezeichnet wird

In einigen Regionen betrage der Verlust für das Bruttoinlandsprodukt aufgrund der „geschlechtsspezifischen Lücken auf dem Arbeitsmarkt“ – also der mangelhaften Beteiligung von Frauen an der Arbeitswelt und ihrem geringeren Einkommen – bis zu 34 Prozent. Das sei vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern der Fall, treffe aber auch auf industrialisierte Länder zu. Die stärkere Einbeziehung von Frauen könne helfen, den in der Zukunft in einigen Ländern drohenden Arbeitskräftemangel zu mildern. Im vergangenen Jahr hieß es in einem Arbeitspapier des IWF über Kanada, „Frauen sind der Schlüssel für künftiges Wachstum“. In Kanada würde vor allem die Einbeziehung gut ausgebildeter Frauen in die Arbeitswelt Produktivität und Wachstum fördern.