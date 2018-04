Wegen Terrorgefahr: Türkei will Ausnahmezustand zum siebten Mal verlängern

Nun muss das Parlament, in dem die islamisch-konservative AKP eine Mehrheit hat, über die Verlängerung abstimmen. Das wird voraussichtlich am Mittwoch geschehen. Ohne Verlängerung würde der Notstand am Donnerstag auslaufen. Sollte dieser aber wie erwartet verlängert werden, wäre die Türkei nach Ablauf zwei Jahre im Ausnahmezustand.