Nordkorea: Ohne Denuklearisierung kein Gespräch Trumps mit Kim

„Präsident Trump ist ganz sicher der ultimative Verhandler und Dealmaker“, sagte Sanders. Er habe sich auf ein solches Treffen schon einige Zeit vorbereitet. Frage im Briefing an Sanders: „Gibt Trump Kim nicht genau das, was er will, in dem er ihn als gleichberechtigten Verhandlungspartner anerkennt?“ Sanders: „Das Gegenteil ist der Fall, Trump bekommt genau das, was er will.“ Die Welt könne ein sicherer Platz werden. Frage: „Warum sollte man Kim jetzt trauen, wo ist der Unterschied zu früher?“ Antwort: Die „Politik maximalen Drucks“ zwinge Kim an den Verhandlungstisch. Frage: „Kim lässt seine Leute verhungern, er sperrt sie ein, er bringt sie um. Warum stellen sich die USA mit so jemandem auf eine Stufe?“ Antwort: Trump wolle vor allem die Denuklearisierung, und eine Gleichsetzung Nordkoreas und der USA hätten im Übrigen nur die US-Medien betrieben.