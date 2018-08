Welthandelsorganisation Trump droht mit Austritt aus WTO

US-Präsident Donald Trump droht mit einem Ausstieg seines Landes aus der Welthandelsorganisation (WTO). „Wenn sie sich nicht weiterentwickelt, würde ich aus der WTO austreten“, sagte Trump in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Agentur Bloomberg. Bei der WTO sind diverse Beschwerden gegen Trumps Strafzölle eingegangen. Die WTO ist eine internationale Organisation mit Sitz in Genf, die sich mit der Regelung von Handels- und Wirtschaftsbeziehungen beschäftigt.