Weltwirtschaft So spaltet Corona die Welt ökonomisch

Zum einen läuft die Versorgung mit Impfstoffen in den Entwicklungsländern nur schleppend an, zum anderen fehlen den Staaten meist die finanziellen Mittel, die Krisenfolgen durch Rettungspakte und Finanzhilfen an Bürger und Betriebe abzufedern. Die coronabedingten Einkommensverluste sind daher laut IWF-Berechnungen in den Entwicklungsländern pro Kopf mehr als doppelt so hoch wie in wohlhabenden Staaten. Für den Zeitraum 2020 bis 2024 gehen die IWF-Volkswirte für Entwicklungsländer von einem Minus von 5,7 Prozent aus – in den Industriestaaten hingegen nur von 2,3 Prozent. Dies werde wahrscheinlich „zu größeren Unterschieden im Lebensstandard der Länder führen als dies vor der Pandemie der Fall war“, sorgt sich IWF-Ökonomin Gopinath.