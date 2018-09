Weniger Dokumente China will Außenhandel erleichtern

China hat einige Schritte zur Erleichterung des Außenhandels angekündigt. So sollen die für Im- und Exporte notwendigen Dokumentationen um ein Drittel reduziert werden, wie die Regierung am Sonntag bekanntgab. Außerdem würden für ausländische Firmen die Ein- und Ausfuhrkosten verringert. Zolldokumentationen könnten zudem in Zukunft schneller erstellt werden.