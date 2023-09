Westafrika: Frankreich beendet Militärpräsenz in Niger und zieht Botschafter ab

Bislang hatte Paris sich dem Ansinnen der Militärjunta widersetzt, den französischen Botschafter abzuziehen. Vor dem Hintergrund der gewachsenen Spannungen sagte Macron, er habe Bazoum am Sonntag in Kenntnis gesetzt, dass Frankreich beschlossen habe, in den kommenden Stunden seinen Botschafter und mehrere Diplomaten in ihr Heimatland zurückzuholen.