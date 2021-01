WHO-Team besucht Markt in Wuhan Wer trägt die Schuld am Corona-Desaster?

Fällt der Name Wuhan, ist der nächste Gedanke „Coronavirus“. Rund um die Welt dürfte es Menschen so gehen, besonders in den kommenden Wochen, wenn Wuhan wieder viel mediale Aufmerksamkeit erfahren wird. Nach langer Wartezeit durfte jetzt ein Team der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach China reisen, um den Beginn der Coronapandemie zu ergründen. Experten der WHO waren am Sonntag zu sehen, wie sie durch Abschnitte des Markts liefen, der während des 76-tägigen Lockdowns von Wuhan im vergangenen Jahr zum Verteilzentrum von Lebensmitteln in der Stadt wurde. Das WHO-Team wurde begleitet von einer Schar chinesischer Beamter und Vertreter.