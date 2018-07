Wie Demokratien sterben „Der demokratische Rückschritt beginnt heute an der Wahlurne“

An zahlreichen historischen Beispielen belegen Levitsky und Ziblatt, wie autoritär agierende Regierungen Gegner und Medien gefügig machen - heute übrigens weniger mit grober, offener Gewalt als mit Bestechung, Einschüchterung und finanziellen Schikanen. Man denke nur an Russland, aber auch an Ungarn und Polen. Große Gefahr besteht für Demokratien in existentiellen Krisen, in denen sich starke Männer gerne zu Rettern des Vaterlandes aufschwingen (Putschversuch Türkei). Heimtückischer aber ist das langsame Verschwinden „in manchmal winzigen Schritten“, die zunächst unbedeutend erscheinen, kaum der Rede wert, aber in ihrer Gesamtheit zerstörerische Kraft entfalten. Demokratie, so der beschwörende Appell der Autoren, ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr: „Wir müssen verhindern, dass sie von innen her zerstört wird.“