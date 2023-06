World Wealth Report 2023 Die Anzahl deutscher Dollar-Millionäre schrumpft

In die Auswertung hat Capgemini Wohlhabende eingeschlossen, die über ein investierbares Vermögen von mindestens einer Million US-Dollar verfügen, mit Ausnahme von Hauptwohnsitz, Sammlerstücken, Verbrauchs- und Gebrauchsgütern. Die Studie unterteilt die Reichen dabei in drei Kategorien: Die „Ultra-Millionäre“ bilden die Spitze der Wohlstands-Pyramide, nur wer über 30 Millionen US-Dollar verfügt zählt dazu – und sie machen nur ein Prozent aus. Sie haben in absoluten Werten am meisten Vermögen einbüßen müssen. Wer wiederum ein privates Vermögen von fünf bis 30 Millionen US-Dollar verwaltet, zählt zur mittleren Millionärsschicht: Ihr Vermögen schrumpfte zuletzt prozentual am stärksten. Die „Millionäre von nebenan“ wiederum machen fast 90 Prozent der Reichen aus.