Großer Einkommensvergleich Ein Abschluss bringt bis zu 6000 Euro mehr – im Monat

Wer es ganz genau wissen will, kann den interaktiven Gehaltsvergleich des Statistischen Bundesamtes nutzen. Hier werden neun Fragen gestellt, etwa, um welchen Beruf es geht, welchen Abschluss man hat oder wie groß das Unternehmen ist. Am Ende schätzt der Rechner, welches Gehalt angemessen sein könnte. Dabei fließen auch Faktoren wie Geschlecht oder Alter mit ein.



