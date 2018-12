 Zollstreit: Trump sieht Fortschritt bei Handelspakt mit China

Laut chinesischen Staatsmedien soll Xi erklärt haben, er hoffe, dass so bald wie möglich ein Abkommen erzielt werde, das für beide Seiten vorteilhaft sei. Auch das Außenministerium in Peking zeigte sich optimistisch. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern hätten "Stürme" durchgemacht, doch sei eine starke Bindung zwischen beiden Seiten sowohl für die Wirtschaft als auch für den weltweiten Frieden wichtig. "Nach 40 Jahren Entwicklung stehen die Beziehungen zwischen China und den USA nun an einem historischen neuen Ausgangspunkt", sagte Ministeriumssprecher Lu Kang am Sonntag mit Blick auf die Aufnahme diplomatischer Beziehungen beider Nationen im Jahr 1979.