Ampel-Koalition Beratungen im Kanzleramt unterbrochen – Fortsetzung am Dienstag

Nach einer nächtlichen Marathonsitzung im Kanzleramt hat der Koalitionsausschuss von SPD, Grünen und FDP seine Beratungen am Montagnachmittag unterbrochen. Die Verhandlungen würden am Dienstag fortgesetzt, teilten die Ampel-Parteien mit. „Der Koalitionsausschuss habe zu wichtigen Modernisierungsthemen des Landes getagt“, hieß es in einer Mitteilung. „Dabei sind die Beteiligten in vertrauensvollen und konstruktiven Gesprächen weit vorangekommen, haben die Sitzung aber aufgrund der deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen in Rotterdam unterbrochen.“ Die Gespräche würden am Dienstagvormittag fortgesetzt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und andere Minister machten sich am Nachmittag auf den Weg nach Rotterdam.