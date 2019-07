Dass die Kommunen der Versuchung des Geldes aus Berlin sofort nachgeben, kann als gewiss gelten. Ebenso wie auch die Länder sich nicht besonders gewehrt haben dagegen, dass nun der Bund im einzigen zentralen Politikfeld, das ihnen noch blieb, nämlich der Bildung, mit großzügigen Milliardenhilfen mitmischt. Mag sein, dass mancher Privatmensch noch ein Empfinden für die feinen Bedingungen von Unabhängigkeit, Freiheit und Selbstachtung hat. In Kommunen und Landesregierungen aber ist offenbar jeglicher Stolz der Selbständigkeit abhanden gekommen. Ohne diesen aber ist dem Föderalismus generell die Kraft entzogen.

Wieso sollten nun Kommunen und Bundesländer sich noch mühen, um aus eigener Anstrengung mit den Schulden und anderen Problemen fertig zu werden? Der große Bruder in Berlin wird sie schließlich rausboxen. Niemand muss mehr lernen von seinem erfolgreicheren Nachbarn. Wie wunderbar bequem das doch ist! Bequemlichkeit und Verantwortungslosigkeit führen aber längerfristig in Unfreiheit und womöglich auch Armut. Denn: Der Wettbewerb ist das Prinzip, das seit Jahrhunderten dafür sorgt, dass das kulturell und politisch kleinteilige Europa (und Deutschland) zwar oft zerstritten, aber eben meist auch freier und wohlhabender war und ist als große, zentral und despotisch geführte Imperien.

Diese kommunale Entschuldungsaktion des Heimatministers kann noch so oft „einmalig“ genannt werden. Die Botschaft ist doch unübersehbar: Sobald es ernst wird, muss (und will!) die höhere Ebene ran. All jene, die ohnehin das „Kleinklein“ von Kommunen und die Unterschiede zwischen den Bundesländern für einen lästigen Bremsklotz im großen Fortschrittsprozess sehen, werden sich bestätigt fühlen. Die Rufe nach der angeblich effizienten Zusammenlegung von Bundesländern und vor allem nach der Vereinheitlichung von Standards im (noch) föderalen Bildungssystem werden nicht leiser.

Was in Deutschland zu beobachten ist, ist aber wohl nur ein Teil einer größeren, nicht minder besorgniserregenden Tendenz in der EU und darüber hinaus. Nicht nur der deutsche Föderalismus stirbt einen süßen Tod. Das Prinzip der Subsidiarität, das davon ausgeht, dass politische Entscheidungen möglichst auf der lokalen, nächstliegenden Ebene entschieden werden sollen, ist bei den gesellschaftlichen und politischen Eliten längst in Misskredit geraten. Nicht konkrete, vielfältige, miteinander wettstreitende Antworten für begrenzte politische Einheiten werden gesucht und angeboten, sondern stets die große Gesamtlösung. Mindestens für EU-Europa, am besten für die ganze Welt.