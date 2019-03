Franz-Josef Strauß warnte in einer seiner unvergesslichen, polemischen Wahlkampfreden 1986 – nur zwei Jahre vor seinem Tod – vor einem „fundamentalen Richtungswandel in Richtung Rot-Grün“, durch den „unsere Arbeit der letzten 40 Jahre umsonst gewesen“ wäre. „Wir stehen“, so Strauß 1986, „doch vor der Entscheidung: Bleiben wir auf dem Boden trockener (…) bürgerlicher Vernunft und ihrer Tugenden oder steigen wir in das buntgeschmückte Narrenschiff Utopia ein, in dem dann ein Grüner und zwei Rote die Rolle der Faschingskommandanten übernehmen würden“.