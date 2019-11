Antrag FDP dringt auf stärkere Kontrolle des Kanzleramts

Die Liberalen stoßen sich am Stellenzuwachs im Kanzleramt und die Ausweitung des Etats: So habe es in der Regierungszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einen Aufwuchs an Planstellen von 465,3 Stellen im Jahr 2005 auf insgesamt 706,5 Stellen im Jahr 2019 gegeben. In demselben Zeitraum habe sich das Budget des Kanzleramtes von 45,858 Millionen Euro auf 183,453 Millionen Euro beinahe vervierfacht, heiße es in dem FDP-Antrag.