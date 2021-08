Antworten auf Leserfragen „Wieso zahlen nicht einfach alle in die gesetzliche Rente ein?“

Die meisten Deutschen müssen wohl bald länger arbeiten. Die Rente ist nur deshalb halbwegs sicher, weil der Bund jedes Jahr rund 100 Milliarden Euro aus Steuermitteln zuschießt. Das System steht vor dem Kollaps. Und die Politik? Wartet erstmal die Bundestagswahl ab. Unternehmen sind da teilweise schon viel weiter. Darüber haben wir in der aktuellen WirtschaftsWoche berichtet. In unserer Story auf dem Instagram-Kanal der WiWo haben wir Sie gefragt, welche Nachfragen Sie zu unserer Titelgeschichte haben. Schauen Sie sich in unserer Instagram-Story an, was WiWo-Redakteurin Sophie Crocoll im Video antwortet oder lesen Sie es hier: