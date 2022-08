Arbeit Studie: Tarifbeschäftigten droht 2022 reales Lohnminus von 3,6 Prozent

23. August 2022

In einigen Brachen wurden bei den Tarifabschlüssen der vergangenen Monate oft zweistellige Steigerungen vereinbart. Bild: Bild: dpa

Die Ungewissheit in Folge des Ukrainekriegs überfordert offenbar die Tarifpolitik oftmals. Allerdings sieht es nicht in jeder Branche so aus.