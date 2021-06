Art, Wirksamkeit, Nebenwirkungen, Lagerung Das sollten Sie über den Corona-Impfstoff von Novavax wissen

Doch auch andere Corona-Impfstoffe stehen in den Startlöchern. So wie der von Novavax: Das US-Biotechunternehmen Novavax plant nach weiteren positiven Studienergebnissen mit seinem Corona-Impfstoff nun einen Zulassungsantrag bis Ende September zu stellen, unter anderem in der EU. Seit Februar läuft ein beschleunigtes Prüfverfahren. Bis zum Zulassungsantrag will Novavax 100 Millionen Dosen pro Monat herstellen. Der Impfstoffhersteller hatte bereits zu Jahresbeginn erste Daten aus seiner Studie in Großbritannien vorgelegt, musste aber mehrmals seine Produktionsziele verschieben und kämpfte mit Engpässen bei Materialien und Zubehör zur Herstellung.