Autobahn-Gesellschaft Rund 3000 Autobahnbrücken sind in schlechtem Zustand

Eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums sagte am Sonntag auf Anfrage, die Sicherheit der Infrastruktur habe höchste Priorität. „Wir haben die Autobahnbrücken in Deutschland genau im Blick.“ Der Brücken-Tüv sei ein sehr gutes Mittel, um ein genaues Bild zu erhalten. Die Autobahn GmbH erstelle aktuell eine bundesweite Lageübersicht über den Zustand der Brücken. So einen länderübergreifenden Blick habe es zuvor nicht gegeben.