Bahn Schienenverband fordert mehr Tempo bei Elektrifizierung

Der Interessenverband Allianz pro Schiene mahnt mehr Tempo bei der Elektrifizierung von Gleisstrecken in Deutschland an. „Wer den Klimaschutz rasch vorantreiben möchte, kommt am konsequenten Ausbau der E-Mobilität auf der Schiene nicht vorbei“, teilte Verbands-Geschäftsführer Dirk Flege am Montag mit.