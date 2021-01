Nach der Wirtschaft hat nun auch die Politik den praktischen Nutzen von Corona entdeckt. Während Unternehmen im vergangenen Jahr unter diesem Vorwand Zombie-Projekte beerdigen konnten, will die Politik nun alte Ziele mit neuen Argumenten erreichen. So wird etwa das Recht auf Homeoffice als neues Kampfmittel gegen die Pandemie verkauft. Und wenig überraschend liegen wieder die Folterwerkzeuge für die Reichen auf dem Tisch. Nicht nur die Grünen, sondern auch SPD und Linke wollen die Spitzenverdiener noch stärker belasten und die Unternehmen sicher nicht entlasten. Mit dieser Mentalität hat man es auf Platz zwei der Länder mit den höchsten Steuersätzen geschafft – und rutscht in der Rangliste der wettbewerbsfähigsten immer weiter ab.