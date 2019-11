Den Handlungsbedarf für den Standort erkennt jetzt selbst Kanzlerin Angela Merkel. Auf dem Tisch ihres Wirtschaftsministers liegt ein entsprechendes Steuerkonzept. Doch Scholz lässt das kalt. „Es gibt keine Krise“, verkündete er am Arbeitgebertag. Von einer Senkung der Unternehmenssteuern will er nichts wissen. Das sei „verschossenes Pulver“.



Bald wirken wohl alle so nüchtern wie Politikökonom Potrafke. Denn ein Impuls für die nächste Konjunkturparty ist nicht in Sicht. Grundrentner kaufen weder Champagner noch Kaviar.