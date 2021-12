Die FDP erlebt eine schwarze Woche. Sogar die obersten Richter segnen den Entzug der Freiheit ab. Die im vergangenen April gegen die Coronapandemie beschlossene Bundesnotbremse ist verfassungsgemäß. Eine Carte blanche für das Regierungshandeln in den kommenden Tagen, die FDP-Vize Wolfgang Kubicki „enttäuscht“. Seine Liberalen hätten sich in dieser Pandemie mehr Vertrauen in die Eigenverantwortung der Bürger gewünscht statt in Staatseingriffe. Zu Recht. Doch womöglich überschätzen sie die Deutschen.