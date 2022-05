Balzli direkt: Steuergeld verhindert keinen Weltuntergang

Berlins corona- und kriegsbedingtes Helfersyndrom muss jetzt enden. Die Wirtschaft sollte angesichts einer Stagflation befähigt werden, sich selbst heilen zu können. Es braucht nicht mehr Ausgaben, sondern eine stringente Angebotspolitik und einen Abbau der Schulden. Es braucht nicht nur geopolitisch bedingte Industriepolitik, sondern auch international wettbewerbsfähige Steuern. Es braucht eine Fokussierung auf Megatrends wie den Klimaschutz, eine Entschlackung des überregulierten Arbeitsmarktes und ein Tesla-Tempo für alle amtlichen Verfahren in Deutschland – nicht nur für Elons PR-Stunt in Grünheide. Denn die Lage ist ernst – diesmal wirklich.



