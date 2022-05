WiWo-Konjunkturradar Auf dem Weg in die Stagflation: Deutsche Wirtschaft in Bedrängnis

Die niedrigere Wachstumsdynamik in der EU trifft die exportorientierte deutsche Wirtschaft ebenso wie die anhaltende Schwäche Chinas. In China, dem nach den USA wichtigsten Exportmarkt Deutschlands, treten die ökonomischen Kollateralschäden der rigiden Null-Covid-Strategie immer deutlicher zutage. Die Produktion schrumpfte im Mai um 2,9 Prozent gegenüber dem Vormonat, die Umsätze im Einzelhandel brachen um 11,1 Prozent ein. Viele Ökonomen rechnen nun damit, dass Peking das für 2022 ausgegebene Wachstumsziel von 5,5 Prozent nicht erreicht – was auch die Nachfrage nach deutschen Gütern dämpfen würde.



Zugleich bleibt in Deutschland der Inflationsdruck extrem hoch. Im April kletterte die Teuerungsrate in Deutschland auf 7,4 Prozent, das ist der höchste Stand seit gut 40 Jahren. Wenn das Statistische Bundesamt am 30. Mai eine erste Inflationsschätzung für diesen Monat abgibt, rechnet kaum ein Analyst mit Entspannungssignalen.