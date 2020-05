Belastungs-Tüv Altmaier will neue Belastungen der Wirtschaft durch Gesetze vermeiden

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will zur Entlastung der Wirtschaft einen „Belastungs-Tüv“ für bereits beschlossene Gesetze, die noch nicht in Kraft getreten sind. Altmaier sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe in der Debatte um ein Konjunkturprogramm: „Neue Belastungen, Abgaben und Meldepflichten müssen wir wo immer möglich verhindern, aussetzen oder verschieben. Wir müssen auch bereits beschlossene Gesetze, die noch nicht in Kraft getreten sind, einem Belastungs-Tüv unterziehen.“