Bernd Raffelhüschen „Scholz tritt die Agenda 2010 mit Füßen“

Herr Raffelhüschen, was halten Sie von dem Vorschlag der SPD?

Um es ganz deutlich zu sagen: Gar nichts. Das würde schlichtweg alles umkehren, was wir bisher in der Rentenpolitik gemacht haben. Tatsache ist ja: Wenn wir das Rentenniveau stabil halten wollen, müssen die Beiträge um 30 Prozent steigen. Wenn sie das nicht tun, steigen eben die Steuern exorbitant. Auf ein Niveau, das nicht mehr akzeptabel sein wird. Die Steuer- und Beitragszahler von morgen sind ja die jungen Menschen – und die sind so wenige, dass sich das Rentenniveau eigentlich nach unten anpassen müsste. Stattdessen sollen die jungen Leute für das zahlen, was die alten verursacht haben.