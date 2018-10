Besondere Bedeutung des Falles Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen nach Kölner Geiselnahme

Der Polizei zufolge hatte am Montag mutmaßlich ein 55-jähriger Syrer zunächst in einem Schnellrestaurant am Bahnhof ein Molotow-Cocktail gezündet. Dabei wurde eine 14-Jährige verletzt, sie musste operiert werden. Der Täter lief in eine benachbarte Apotheke und nahm dort eine Angestellte als Geisel. Beim Polizei-Zugriff wurde er durch Schüsse schwer verletzt.