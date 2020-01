Betriebsärztin zu Coronavirus: Was in China tätige Unternehmen jetzt tun sollten

Was raten Sie Unternehmen, die Beschäftigte hier und in China haben und diese sich auch an beiden Orten miteinander austauschen?



Deutsche Unternehmen mit Reisenden in China und den Nachbarländern sollten mit den Gesundheitsbehörden hier und im jeweiligen Land in Kontakt bleiben.



Ist das Vorgehen der chinesischen Gesundheitsbehörden für Sie denn transparent und nachvollziehbar?



Immerhin wurde die Gensequenz des neuen Corona-Virus bekanntgemacht. Dadurch besteht Transparenz und zumindest Stand heute lässt sich sagen, dass dieser Erreger nicht so aggressiv ist wie die Grippe. Wir sind halt etwas gebrannt von der Erfahrung vor Jahren mit dem SARS-Virus. Da wurde viel unter dem Deckel gehalten.