Bund und Länder: Deutsche Steuereinnahmen steigen im Mai weiter deutlich

Die wirtschaftliche Entwicklung dürfte demzufolge in nächster Zeit weiter durch das Spannungsfeld von einerseits einer durch Materialengpässe und hohe Energiepreise beeinträchtigten Industrie und andererseits positiven Impulsen aus dem Dienstleistungsbereich geprägt sein. In der Industrie dürfte trotz eines zuletzt rückläufigen Auftragseingangs zunächst weiter ein Nachfrageüberhang bestehen, bei dem Firmen infolge der Knappheit an Vorprodukten Probleme haben, bestehende und neu eingehende Aufträge abzuarbeiten.